31/05/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 31-05-2026 16:25

Fazendense vence a Taça do Ribatejo e faz a ‘dobradinha’

O Fazendense venceu no sábado, 30 de Maio, o Moçarriense por 2-0 e conquistou a Taça do Ribatejo/Crédito Agrícola em futebol, fazendo a chamada ‘dobradinha’, pois também se sagrou campeão distrital. O jogo foi disputado no Estádio Papa Francisco, em Fátima. Esta foi a sexta vez que o emblema de Fazendas de Almeirim conquistou a Taça do Ribatejo, instituída pela Associação de Futebol de Santarém.

