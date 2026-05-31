Desporto | 31-05-2026 16:25
Fazendense vence a Taça do Ribatejo e faz a ‘dobradinha’
Fazendense venceu no sábado, 30 de Maio, o Moçarriense por 2-0 e conquistou a Taça do Ribatejo/Crédito Agrícola em futebol.
O Fazendense venceu no sábado, 30 de Maio, o Moçarriense por 2-0 e conquistou a Taça do Ribatejo/Crédito Agrícola em futebol, fazendo a chamada ‘dobradinha’, pois também se sagrou campeão distrital. O jogo foi disputado no Estádio Papa Francisco, em Fátima. Esta foi a sexta vez que o emblema de Fazendas de Almeirim conquistou a Taça do Ribatejo, instituída pela Associação de Futebol de Santarém.
