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Desporto | 31-05-2026 10:00

Trail do Mirante regressa a Ota com inscrições esgotadas

atletismo corta mato
foto ilustrativa
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21.ª edição realiza-se no dia 7 de Junho pelos trilhos da Serra de Ota e do Canhão Cársico de Ota.

A freguesia de Ota recebe, no dia 7 de junho, a 21.ª edição do Trail do Mirante, uma das mais antigas provas de trail running em Portugal. O evento contará com 301 participantes distribuídos pelas vertentes de Trail Curto, Mini Trail e Caminhada, tendo atingido a lotação máxima de inscrições.
A prova regressa aos trilhos da Serra de Ota e do Canhão Cársico de Ota e assinala os 24 anos da antiga Corrida do Mirante, reforçando a sua importância na promoção do desporto de natureza, da participação comunitária e da valorização do território no concelho de Alenquer.

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