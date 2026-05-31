Desporto | 31-05-2026 10:00
Trail do Mirante regressa a Ota com inscrições esgotadas
foto ilustrativa
21.ª edição realiza-se no dia 7 de Junho pelos trilhos da Serra de Ota e do Canhão Cársico de Ota.
A freguesia de Ota recebe, no dia 7 de junho, a 21.ª edição do Trail do Mirante, uma das mais antigas provas de trail running em Portugal. O evento contará com 301 participantes distribuídos pelas vertentes de Trail Curto, Mini Trail e Caminhada, tendo atingido a lotação máxima de inscrições.
A prova regressa aos trilhos da Serra de Ota e do Canhão Cársico de Ota e assinala os 24 anos da antiga Corrida do Mirante, reforçando a sua importância na promoção do desporto de natureza, da participação comunitária e da valorização do território no concelho de Alenquer.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1772
27-05-2026
Capa Vale Tejo
27-05-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região