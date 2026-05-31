Trail do Mirante regressa a Ota com inscrições esgotadas

A freguesia de Ota recebe, no dia 7 de junho, a 21.ª edição do Trail do Mirante, uma das mais antigas provas de trail running em Portugal. O evento contará com 301 participantes distribuídos pelas vertentes de Trail Curto, Mini Trail e Caminhada, tendo atingido a lotação máxima de inscrições.

A prova regressa aos trilhos da Serra de Ota e do Canhão Cársico de Ota e assinala os 24 anos da antiga Corrida do Mirante, reforçando a sua importância na promoção do desporto de natureza, da participação comunitária e da valorização do território no concelho de Alenquer.