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Desporto | 01-06-2026 14:17

Amiense sagrou-se campeão distrital de iniciados em futebol

Amiense sagrou-se campeão distrital de iniciados em futebol
FOTO - Facebook CD Amiense
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A equipa do Amiense somou 32 pontos na fase de apuramento do campeão, mais dois pontos que o segundo classificado, o Vasco da Gama.

O Clube Desportivo Amiense sagrou-se campeão distrital de futebol na categoria de iniciados (sub-15), após vencer no domingo, 31 de Maio, a Académica de Santarém B por 4-1, em jogo disputado em Santarém. Com esse título, o emblema de Amiais de Baixo apurou-se para disputar na próxima época a 2ª Divisão Nacional de Iniciados, em representação da Associação de Futebol de Santarém.
A equipa do Amiense somou 32 pontos na fase de apuramento do campeão, mais dois pontos que o segundo classificado, o Vasco da Gama. Na terceira posição ficou a União de Santarém com 28 pontos. Os três primeiros venceram na última jornada.

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