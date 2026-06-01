Amiense sagrou-se campeão distrital de iniciados em futebol

O Clube Desportivo Amiense sagrou-se campeão distrital de futebol na categoria de iniciados (sub-15), após vencer no domingo, 31 de Maio, a Académica de Santarém B por 4-1, em jogo disputado em Santarém. Com esse título, o emblema de Amiais de Baixo apurou-se para disputar na próxima época a 2ª Divisão Nacional de Iniciados, em representação da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa do Amiense somou 32 pontos na fase de apuramento do campeão, mais dois pontos que o segundo classificado, o Vasco da Gama. Na terceira posição ficou a União de Santarém com 28 pontos. Os três primeiros venceram na última jornada.

