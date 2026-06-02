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Desporto | 02-06-2026 10:00

Feira de São Pedro e do Chocalho com ciclismo e atletismo no Chouto

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Passeio de Cicloturismo e 40.º Grande Prémio de Atletismo realizam-se no dia 28 de Junho, domingo, e já têm inscrições abertas.

O Chouto recebe, no dia 28 de junho, dois eventos desportivos integrados na Feira de São Pedro e do Chocalho: o Passeio de Cicloturismo e o 40.º Grande Prémio de Atletismo, ambos os eventos já com inscrições abertas. O Passeio de Cicloturismo, organizado pela União das Freguesias da Parreira e Chouto, no concelho da Chamusca, tem partida marcada para às 8h30, junto ao recinto da festa. A participação é gratuita e as inscrições decorrem até 12 de Junho.
Às 9h30 arranca o 40.º Grande Prémio de Atletismo da Feira de São Pedro, que liga o Chouto à Chamusca. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas até 22 de Junho através da plataforma Trilho Perdido. Os dois eventos prometem reunir atletas, praticantes de desporto e visitantes num fim de semana de convívio e celebração, integrado na programação da feira, que decorre de 26 a 28 de Junho.

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