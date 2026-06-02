Irmãos de Torres Novas em excelente nível no mundial de triatlo

O atleta do Benfica, Vasco Vilaça, garantiu a medalha de ouro e a liderança do campeonato mundial de triatlo, na terceira etapa do Campeonato do Mundo, que se realizou na ilha da Sardenha, em Itália, numa prova em que também merecem destaque os atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) Ricardo Batista, que conseguiu o 3º lugar, e o seu irmão João Nuno Batista, que ficou no 7º lugar.

Os irmãos Batista contribuíram com um excelente desempenho e reforçaram o estatuto de Portugal como uma das principais potências mundiais do triatlo, voltando a colocar nome de Torres Novas em destaque no panorama desportivo internacional. Já na competição feminina, a atleta húngara que representa o CNTN, Márta Kropkó alcançou o 10ºlugar, enquanto Maria Tomé, também do CNTN, fechou o top 20.

Perante os resultados alcançados, o presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, felicitou publicamente os atletas do Clube de Natação de Torres Novas e o treinador Paulo Antunes. “Tenho uma profunda admiração e respeito pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos no triatlo por estes atletas e treinador do Clube de Natação de Torres Novas”, afirmou José Trincão Marques, acrescentando que “mais uma vez o nome de Torres Novas e de Portugal foi honrado e elevado ao mais alto nível”.