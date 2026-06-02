Thomar Honoris conquista vitória colectiva e pódios em Óbidos

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris alcançou um conjunto de resultados de destaque no Troféu Internacional de Tiro com Arco e Besta Históricos, realizado em Óbidos. A competição, organizada pela Ilustre Cruzada sob a alçada da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal (FABP), integrou provas do Troféu Internacional e uma etapa do Roteiro dos Castelos.

O principal destaque foi para a vitória colectiva da Thomar Honoris no Roteiro dos Castelos, que a associação aponta como o grande objectivo. Nas competições individuais do Roteiro dos Castelos, três atletas conquistaram os primeiros lugares na categoria de bestas, através de Miguel (1º), João (2º) e David (3º). Na categoria HLB Masculinos, Filipe Dias venceu a prova, seguido de Filipe Martins e Pedro Gil.

Em femininos, Paula Francisco conquistou o segundo lugar e Carla Paes o terceiro na categoria HLB Damas. Já em HLB Donzelas, Ana Sofia Lopes e Irina Rafael ocuparam o primeiro e segundo lugares, respectivamente, com Eva Paes a vencer ainda a categoria MTR. No Traditional Archery International Tournament, na categoria HLB Masculinos, Filipe Dias conquistou o primeiro lugar, Filipe Martins o segundo, e Pedro Gil o terceiro. Em HLB Femininos, Paula Francisco alcançou o segundo lugar.