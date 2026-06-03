Atletas da Casa do Benfica da Golegã conquistam pódios no Nacional de Kempo

A equipa de Kempo da Casa do Benfica da Golegã esteve em destaque no Campeonato Nacional de Kempo para os escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, realizado nas Caldas da Rainha, ao conquistar três lugares no pódio numa das mais importantes provas do calendário nacional da modalidade. Os atletas Alexandre Jorge e João Centeio alcançaram ambos o 3.º lugar nacional na disciplina de Light Kempo, Frederico Jorge conquistou igualmente o 3.º lugar nacional em Semi Kempo. Os resultados obtidos refletem o trabalho desenvolvido ao longo da época pelos atletas e pela equipa técnica.

A participação da Casa do Benfica da Golegã nesta competição nacional confirma também o crescimento sustentado do projeto de Kempo da instituição, que tem vindo a afirmar-se progressivamente no panorama nacional através dos resultados alcançados pelos seus praticantes nos diferentes escalões etários.