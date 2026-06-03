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Desporto | 03-06-2026

Azinhaga levanta troféu em final de festa para o futebol feminino

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Azinhaga levanta troféu em final de festa para o futebol feminino
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A final da Liga CAF O MIRANTE transformou o Pavilhão de Constância num palco de festa para o futebol feminino.

A Azinhaga conquistou a Liga CAF O MIRANTE ao vencer a Juventude Lapas na final disputada no dia 30 de Maio, no Pavilhão de Constância. As finais, que envolveram todas as equipas que particparam na competição, foram uma afirmação da vitalidade do futebol feminino na região, com duas equipas a mostrarem qualidade, competitividade e vontade de valorizar uma modalidade que continua a ganhar espaço e reconhecimento.
Num ambiente de grande entusiasmo, a final colocou frente-a-frente duas formações que chegaram ao último jogo por mérito próprio. O Pavilhão de Constância recebeu uma verdadeira festa desportiva, com apoio nas bancadas, emoção dentro de campo e espírito de fair-play entre as equipas. A Liga CAF O MIRANTE voltou a cumprir o seu papel de promover a prática desportiva, incentivar a competição saudável e dar visibilidade ao talento feminino nos clubes da região. A vitória da Azinhaga é também o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo da competição e da capacidade de uma equipa que é diferenciada de todas as outras.

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