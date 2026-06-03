Equipas Sub 12 do Santarém Basket com pódios no Belém Basket

As equipas Sub 12 do Santarém Basket Clube estiveram em bom plano no Torneio Belém Basket tendo conseguido o segundo lugar em masculinos e o terceiro lugar em femininos.

O Santarém Basket Clube efectuou também os últimos três jogos oficiais da época desportiva, com a equipa Sub 14 masculina a terminar a Taça Nacional somando por vitórias todos os dez jogos disputados no Grupo de Classificação Sul. Igualmente as equipas "B" Sub 16 e 18 masculinas efectuaram os seus últimos jogos na prova Regional. Resultados: Santarém BC 70 x 58 GDR André Resende - Taça Nacional Sub 14; Santarém BC-B 57 x 63 AR Amarense - Camp. Regional Sub 16; CR Casal do Grilo 76 x 75 Santarém BC-B - Cmp. Regional Sub 18.

Em Santarém decorreu mais um Convívio Distrital de Minibasquete com participação de 120 atletas de 6 clubes, em animados jogos de contínua aprendizagem que preencheram toda a manhã de 30 maio, já em antecipação ao Dia da Criança 2026.