Desporto | 03-06-2026 10:00
Ginasta de Fátima campeã nacional de iniciadas em saltos
FOTO DR
Victoria Shyichuc, ginasta do Acrobatikdays - Clube Ginástica de Fátima, sagrou-se campeã nacional em saltos no Campeonato Nacional da 2 divisão de Ginástica Acrobática, no escalão de iniciadas.
Victoria Shyichuc, ginasta do Acrobatikdays - Clube Ginástica de Fátima, sagrou-se campeã nacional em saltos no Campeonato Nacional da 2 divisão de Ginástica Acrobática, no escalão de iniciadas. Numa prova que integrou as melhores 39 ginastas nacionais, Madalena Sousa, do mesmo clube, alcançou o 4º lugar nacional em saltos. Em juvenis, Marta Melnyk entre 46 ginastas nacionais, terminou em 8º lugar all-a-round, com um excelente 5º lugar em Paralelas, numa das melhores prestações de sempre.
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