Ginastas da Zona Alta competiram nos Nacionais de Ginástica Artística da 2ª Divisão

A União Desportiva e Recreativa da Zona Alta (UDRZA), de Torres Novas, participou nos Campeonatos Nacionais de Ginástica Artística Feminina da 2ª Divisão, realizados no Centro de Alto Rendimento de Anadia, alcançando vários resultados de relevo e apresentando a maior comitiva do distrito de Santarém nesta divisão.

Durante a sessão da manhã esteve em competição a ginasta júnior Dalila Pedro, que chegou à prova como terceira classificada nacional no concurso geral individual e na trave. A atleta começou a competição em destaque ao executar com sucesso um Tsukahara engrupado, um salto de elevado grau de dificuldade. Apesar de uma penalização aplicada por motivos de segurança durante a execução do exercício, a ginasta conseguiu alcançar o quinto lugar na classificação de saltos. Apesar de algumas falhas na trave e no solo Dalila Pedro terminou também a competição no 12.º lugar do all around, alcançando ainda o 15º lugar na trave, o 8º lugar no solo e o 31º lugar nas paralelas.

Da parte da tarde entrou em prova a equipa sénior da UDRZA, composta por Kayla Rosa, Matilde Lopes, Beatriz Calado e Riana Grecu. Depois de ter conquistado o título de vice-campeã nacional na época anterior, a equipa chegou à competição entre as favoritas, mas vários erros na trave comprometeram a sua prestação, terminando as ginastas em sexto lugar nacional. Individualmente, as atletas da UDRZA foram as melhores classificadas do concelho de Torres Novas no concurso geral individual do escalão sénior e entre os destaques da competição esteve ainda Kayla Rosa, que alcançou o 10º lugar no exercício de solo. Todas as atletas foram acompanhadas pelos treinadores Cátia Almeida e João Viola, responsáveis pela formação das ginastas desde o início do seu percurso desportivo.