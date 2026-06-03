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Desporto | 03-06-2026 18:00

Mia Miele é campeã nacional de Ginástica Artística Feminina da 2ª Divisão

Mia Miele é campeã nacional de Ginástica Artística Feminina da 2ª Divisão
FOTO CGTN
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Atleta do Clube de Ginástica de Torres Novas venceu a competição no escalão de juniores

Mia Miele, do Clube de Ginástica de Torres Novas, sagrou-se campeã nacional de Ginástica Artística Feminina da 2ª divisão, em competição realizada no Centro de Alto Rendimento de Anadia. Para além do titulo de campeã all around, sagrou-se ainda campeã nacional de solo e subiu ao pódio em segundo lugar nos saltos e em terceiro na trave e nas paralelas. A ginasta, consegue ser campeã nacional pela quarta vez: em 2026 é campeã nacional de juniores, em 2025 foi campeã nacional de juvenis e em 2023 e 2022 foi campeã nacional de iniciadas.

A prova contou com 180 ginastas dos melhores clubes Portugueses. O CGTN participou com quatro ginastas, as melhores de cada escalão, destacando-se também Nova Treudeux no escalão de juvenis, com um segundo lugar nos saltos. O CGTN foi o clube ribatejano que conseguiu mais títulos nacionais nesta competição, somando até ao momento seis títulos nacionais nas competições da 1ª e 2ª divisão de Ginástica Artística.

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