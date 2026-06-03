Ribatejo ajuda Portugal a fazer história no Europeu de soft darts

Portugal está a fazer história no IDF European Soft Darts Championship, competição europeia de dardos electrónicos que decorre esta semana em Šamorín, na Eslováquia, com a participação de atletas de 13 países. A selecção nacional está representada por 12 jogadores, cinco deles do Ribatejo, e já soma três títulos europeus numa prestação que coloca o país em destaque na modalidade. Entre os grandes protagonistas está Tiago Franco, de Alenquer, que se sagrou campeão europeu de cricket e vice-campeão europeu de 501/DO, confirmando-se como uma das figuras portuguesas em prova. No sector feminino, Neuza Araújo, de Sintra, assinou uma prestação de enorme nível, conquistando os títulos europeus de cricket e de 501/DO.

A competição, que se joga no complexo X-Bionic Sphere, em Šamorín, decorre entre 30 de Maio e 5 de Junho e inclui provas individuais, pares e selecções nacionais. A própria International Dart Federation confirma a presença de Portugal entre os 13 países em competição e destaca o campeonato como uma prova de títulos europeus em singulares, pares e equipas. A presença portuguesa também se fez notar nos pares mistos, onde a dupla Inês Teixeira/João Tomás alcançou o top 8, reforçando uma participação nacional que já pode ser considerada histórica. Na prova masculina individual, a IDF confirmou Tiago Alexandre Silva Franco no segundo lugar europeu, enquanto Neuza Beatriz da Cunha Araújo aparece como vencedora da competição feminina. Esta quarta-feira, 3 de Junho, é dia de competição por selecções, fase em que Portugal volta a entrar em prova com ambição reforçada pelos resultados já alcançados. A IDF confirmou que as competições de equipas masculinas, femininas e sub-18 assumiram agora o protagonismo do campeonato, depois dos títulos individuais já atribuídos.