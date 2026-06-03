Ribatejo ajuda Portugal a fazer história no Europeu de soft darts
Selecção portuguesa já conquistou três títulos europeus no IDF European Soft Darts Championship, que decorre esta semana na Eslováquia. Entre os 12 atletas nacionais estão cinco jogadores do Ribatejo.
Portugal está a fazer história no IDF European Soft Darts Championship, competição europeia de dardos electrónicos que decorre esta semana em Šamorín, na Eslováquia, com a participação de atletas de 13 países. A selecção nacional está representada por 12 jogadores, cinco deles do Ribatejo, e já soma três títulos europeus numa prestação que coloca o país em destaque na modalidade. Entre os grandes protagonistas está Tiago Franco, de Alenquer, que se sagrou campeão europeu de cricket e vice-campeão europeu de 501/DO, confirmando-se como uma das figuras portuguesas em prova. No sector feminino, Neuza Araújo, de Sintra, assinou uma prestação de enorme nível, conquistando os títulos europeus de cricket e de 501/DO.
A competição, que se joga no complexo X-Bionic Sphere, em Šamorín, decorre entre 30 de Maio e 5 de Junho e inclui provas individuais, pares e selecções nacionais. A própria International Dart Federation confirma a presença de Portugal entre os 13 países em competição e destaca o campeonato como uma prova de títulos europeus em singulares, pares e equipas. A presença portuguesa também se fez notar nos pares mistos, onde a dupla Inês Teixeira/João Tomás alcançou o top 8, reforçando uma participação nacional que já pode ser considerada histórica. Na prova masculina individual, a IDF confirmou Tiago Alexandre Silva Franco no segundo lugar europeu, enquanto Neuza Beatriz da Cunha Araújo aparece como vencedora da competição feminina. Esta quarta-feira, 3 de Junho, é dia de competição por selecções, fase em que Portugal volta a entrar em prova com ambição reforçada pelos resultados já alcançados. A IDF confirmou que as competições de equipas masculinas, femininas e sub-18 assumiram agora o protagonismo do campeonato, depois dos títulos individuais já atribuídos.