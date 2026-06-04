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Desporto | 04-06-2026 15:00

Descida do Tejo em canoagem ligou Alpiarça à Ribeira de Santarém

Descida do Tejo em canoagem ligou Alpiarça à Ribeira de Santarém
FOTO DR
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Terceira etapa da iniciativa reuniu participantes de várias idades numa actividade de desporto, convívio e contacto com a natureza.

A terceira etapa da Descida do Tejo em Canoagem realizou-se no dia 31 de Maio, ligando o Patacão, em Alpiarça, à Ribeira de Santarém, num percurso que voltou a destacar a beleza natural do rio Tejo e a promover a prática desportiva ao ar livre. A iniciativa foi organizada pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), em parceria com os municípios associados, e reuniu participantes de diferentes idades numa experiência que junta o desporto, lazer e valorização do património natural da região.
Ao longo do trajecto, os participantes tiveram oportunidade de percorrer um dos troços mais emblemáticos do rio, desfrutando da paisagem característica da lezíria ribatejana e do contacto directo com a natureza. O Município de Alpiarça destacou a forte adesão à iniciativa e agradeceu a participação de todos os canoístas que integraram esta etapa da descida, deixando ainda um agradecimento especial à Corporação de Bombeiros de Alpiarça e aos Bombeiros Sapadores de Santarém, que acompanharam todo o percurso e asseguraram as condições de segurança necessárias para a realização da actividade.

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