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Desporto | 06-06-2026 10:00

AKNG conquista 3.º lugar por equipas no Campeonato Nacional de Kempo

torneio ginástica pavilhao treino
foto ilustrativa
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A direcção da associação deixou palavras de reconhecimento a todos os atletas pela entrega demonstrada no tatami, bem como um agradecimento especial a familiares, amigos e simpatizantes que acompanharam a comitiva.

A Associação de Kempo Nascemos Guerreiros (AKNG), do Sobralinho, destacou-se no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Seniores, realizado a 30 de Maio, nas Caldas da Rainha, alcançando o 3.º lugar na classificação geral por equipas.
O evento, de elevada competitividade, reuniu 55 clubes e perto de 300 atletas, tornando-se uma das mais exigentes provas do calendário nacional da modalidade. Ainda assim, a AKNG voltou a afirmar-se como uma das formações em destaque, evidenciando consistência, espírito de equipa e evolução desportiva.
A direcção da associação deixou palavras de reconhecimento a todos os atletas pela entrega demonstrada no tatami, bem como um agradecimento especial a familiares, amigos e simpatizantes que acompanharam a comitiva. Segundo a estrutura da AKNG, os resultados alcançados reflectem o trabalho desenvolvido diariamente nos treinos, onde a superação e a aprendizagem contínua fazem parte da filosofia do clube. A associação sublinha ainda que as dificuldades e derrotas são encaradas como parte essencial do processo de crescimento desportivo.
O resultado final - 3.º lugar por equipas - é visto pela AKNG não apenas como uma conquista, mas como um marco de evolução, reforçando a ambição de continuar a crescer nas próximas competições nacionais.

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