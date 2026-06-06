AKNG conquista 3.º lugar por equipas no Campeonato Nacional de Kempo

A Associação de Kempo Nascemos Guerreiros (AKNG), do Sobralinho, destacou-se no Campeonato Nacional de Cadetes, Juniores e Seniores, realizado a 30 de Maio, nas Caldas da Rainha, alcançando o 3.º lugar na classificação geral por equipas.

O evento, de elevada competitividade, reuniu 55 clubes e perto de 300 atletas, tornando-se uma das mais exigentes provas do calendário nacional da modalidade. Ainda assim, a AKNG voltou a afirmar-se como uma das formações em destaque, evidenciando consistência, espírito de equipa e evolução desportiva.

A direcção da associação deixou palavras de reconhecimento a todos os atletas pela entrega demonstrada no tatami, bem como um agradecimento especial a familiares, amigos e simpatizantes que acompanharam a comitiva. Segundo a estrutura da AKNG, os resultados alcançados reflectem o trabalho desenvolvido diariamente nos treinos, onde a superação e a aprendizagem contínua fazem parte da filosofia do clube. A associação sublinha ainda que as dificuldades e derrotas são encaradas como parte essencial do processo de crescimento desportivo.

O resultado final - 3.º lugar por equipas - é visto pela AKNG não apenas como uma conquista, mas como um marco de evolução, reforçando a ambição de continuar a crescer nas próximas competições nacionais.