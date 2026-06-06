Corrida das Vindimas do Cartaxo troca a noite pelo fim de tarde

A IX Corrida das Vindimas do Cartaxo realiza-se a 19 de Setembro e apresenta este ano uma alteração no horário, passando para as 18h00 e deixando para trás o formato nocturno. A prova regressa às ruas da cidade do Cartaxo no dia 19 de Setembro, integrada no espírito das vindimas e da promoção da prática desportiva. A iniciativa é organizada pela Câmara Municipal do Cartaxo, com o apoio da Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo e da Associação Trilho dos Cágados. A edição deste ano mantém duas modalidades: uma corrida de 10 quilómetros e uma caminhada de 5 quilómetros, procurando envolver atletas federados, praticantes amadores e a população em geral. A principal novidade é a mudança de horário, com a partida marcada para as 18h00, abandonando o modelo nocturno adoptado em edições anteriores. As inscrições já estão abertas e podem ser efectuadas online na plataforma lap2go.com, onde se encontra igualmente disponível o regulamento da prova.

Na edição anterior, a VIII Corrida das Vindimas levou cerca de 450 atletas às ruas do Cartaxo. Miguel Mascarenhas, do Grupo Desportivo do Estreito, venceu a classificação masculina, enquanto Patrícia Sílvia, a correr a título individual, foi a primeira atleta feminina a cortar a meta.