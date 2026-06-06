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Desporto | 06-06-2026 10:00

Vitória de Santarém campeão distrital sub-13 de futsal

Vitória de Santarém campeão distrital sub-13 de futsal
FOTO - VCS
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O Vitória de Santarém sagrou-se campeão distrital de futsal no escalão de infantis, repetindo o feito que já havia alcançado esta época também nos escalões de iniciados e juvenis masculinos.

O Vitória de Santarém sagrou-se campeão distrital de futsal no escalão de infantis, repetindo o feito que já havia alcançado esta época também nos escalões de iniciados e juvenis masculinos. O título, obtido a três partidas do final da prova, foi conquistado na Nave Municipal de Santarém, após triunfo expressivo por 6-1 diante da Casa do Benfica em Golegã, num percurso cem por cento vitorioso da equipa orientada por Ivo Costa.

O Vitória de Santarém garantiu também o 1.º lugar na Taça de Encerramento de Futsal da Associação de Futebol de Santarém, no escalão de iniciados, igualmente orientado por Ivo Costa. Numa final disputada a duas mãos diante do GD Ribeira Fárrio, os vitorianos necessitavam de recuperar da desvantagem de 4-5 trazida do primeiro encontro, tendo, em Santarém, garantido a reviravolta que acabou num volumoso resultado de 11-7 favorável aos escalabitanos. Com estas recentes conquistas, são já 78 títulos oficiais para o futsal do Vitória Clube de Santarém.

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