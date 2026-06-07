Atletas da Thomar Honoris brilham no Campeonato de Light Kempo

A Kempo Thomar Honoris esteve em destaque no Campeonato Nacional de Light Kempo, ao conquistar um título nacional e um lugar no pódio através dos quatro atletas que representaram o clube na competição. O principal destaque foi para José Barros, que se sagrou campeão nacional, tendo também Simão Mendes alcançado um resultado de pódio, ao ficar em terceiro lugar.

Segundo a colectividade de Tomar, a competição revelou-se particularmente exigente, colocando os atletas frente a alguns dos melhores praticantes nacionais da modalidade. O clube destacou a dedicação, disciplina e empenho demonstrados pelos atletas, tanto nos treinos como em competição, enaltecendo ainda a forma como representaram a academia dentro e fora da área de combate. Após o Campeonato Nacional, a próxima grande meta da Kempo Thomar Honoris será a Taça Internacional de Kempo, agendada para os dias 12 e 13 de Setembro, prova para a qual os atletas já iniciaram a preparação.