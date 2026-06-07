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Desporto | 07-06-2026 09:03

Francisco Rodrigues chamado à Taça do Mundo de Trampolins

Francisco Rodrigues chamado à Taça do Mundo de Trampolins
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Ginasta do Ateneu Artístico Cartaxense é um dos quatro atletas portugueses convocados para a prova internacional que decorre em Coimbra.

Francisco Rodrigues, ginasta do Ateneu Artístico Cartaxense, vai representar Portugal na Taça do Mundo de Trampolins, que se realiza nos dias 4 e 5 de Julho, no Pavilhão Multidesportos de Coimbra Mário Mexia. O atleta do Cartaxo compete na disciplina de Tumbling e integra um restrito grupo de quatro ginastas portugueses selecionados para representar o país numa competição que junta alguns dos melhores especialistas mundiais.
A chamada à selecção nacional surge depois de Francisco Rodrigues ter conquistado, em Abril, a medalha de bronze no Campeonato da Europa de Ginástica, também na disciplina de Tumbling, resultado que confirmou o seu lugar entre os nomes em destaque da modalidade. A Taça do Mundo de Trampolins integra o Coimbra Gym Fest 2026, evento que reúne provas de Trampolim Individual, Trampolim Sincronizado, Duplo Mini Trampolim e Tumbling, colocando Coimbra no centro da ginástica internacional durante dois dias.

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