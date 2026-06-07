Juvenis do Sport Lisboa e Cartaxo fazem história com título distrital e subida ao Nacional

Os Juvenis do Sport Lisboa e Cartaxo escreveram uma das páginas mais marcantes da formação do clube ao conquistarem o título da 1.ª Divisão Distrital de Santarém, na época 2025/2026, garantindo a subida ao Campeonato Nacional. A conquista, inédita para a formação cartaxense, foi assinalada na quinta-feira, 4 de Junho, com uma cerimónia de homenagem nos Paços do Concelho do Cartaxo.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, recebeu os atletas, a equipa técnica e a direcção do clube, numa sessão em que a autarquia distinguiu os campeões com Diplomas de Mérito Desportivo. A homenagem reconheceu não apenas o título alcançado, mas também o trabalho desenvolvido ao longo de uma época marcada pela união, disciplina e espírito colectivo. A cerimónia contou ainda com a presença de Daniel Santos, vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém, que procedeu à entrega das medalhas e da taça conquistada pela equipa cartaxense.