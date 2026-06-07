Moçarriense desforra-se e vence Fazendense na final da Supertaça distrital

O Moçarriense venceu a Supertaça Dr. Alves Vieira, instituída pela Associação de Futebol de Santarém ao vencer por 1-0 o Fazendense e desforrou-se da derrota na final da Taça do Ribatejo frente ao mesmo adversário, na semana anterior. O desafio realizou-se no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas, no sábado, 6 de Junho. Foi a primeira vez que o CCRD Moçarriense venceu a Supertaça. O clube da Moçarria, no concelho de Santarém, lidera actualmente a fase de apuramento do campeão da 2ª divisão distrital.

O feito foi exaltado pela Junta de Freguesia de Moçarria, no concelho de Santarém, que felicitou o clube pela brilhante - “um triunfo que enche de orgulho toda a nossa freguesia e demonstra a força, a dedicação e o espírito de união que caracterizam este clube. Esta vitória é o resultado do trabalho, da entrega e do compromisso de todos aqueles que fazem parte desta grande família: jogadores, equipa técnica, dirigentes, staff, sócios, adeptos e todos os que, desde o primeiro momento, acreditaram que este resultado era possível”. A autarquia deixou ainda “uma palavra de reconhecimento ao Fazendense”, novo campeão distrital e vencedor da Taça do Ribatejo, “que foi um adversário à altura e um digno vencido nesta final, contribuindo para um grande espetáculo desportivo”.

