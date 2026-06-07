Nadadores da Búzios sobem oito vezes ao pódio no Meeting Cidade de Coimbra

Quatro nadadores da Búzios estiveram em evidência no XVII Meeting Cidade de Coimbra, que decorreu nos dias 30 e 31 de Maio, em Coimbra, numa competição que reuniu 41 clubes e 321 atletas.

Os atletas integraram a selecção de Santarém, cuja participação no torneio foi proposta pelos treinadores do distrito. A presença revelou-se acertada, com a selecção a conquistar o primeiro lugar por equipas no escalão de juvenis e o quarto lugar na classificação absoluta.

Os nadadores da Búzios alcançaram, no conjunto, oito pódios, recordes pessoais, melhores marcas do clube e o apuramento para 19 finais.

David Pacheco foi um dos grandes destaques da comitiva, ao vencer as provas de 200 metros mariposa e 100 metros mariposa. O nadador conquistou ainda o terceiro lugar nos 200 metros livres e integrou a equipa que terminou em terceiro nos 4x100 estilos. Somou ainda um quarto lugar nos 4x50 estilos, um sexto lugar nos 4x50 livres e um sétimo posto nos 200 metros costas.

Sofia Pereira também subiu várias vezes ao pódio, com o segundo lugar nos 200 metros livres e o terceiro nos 400 metros livres, 4x50 estilos e 4x100 estilos. A nadadora alcançou ainda o quinto lugar nos 4x50 livres, o sexto nos 100 metros livres e o oitavo nos 50 metros livres.

Leonor Martins conquistou a medalha de prata nos 400 metros livres e obteve ainda o quinto lugar nos 4x100 livres e 4x50 livres. A atleta terminou também em sexto nos 800 metros livres e em sétimo nos 400 metros estilos.

Matilde Bibi ficou perto do pódio em três provas, terminando em quarto lugar nos 200 metros bruços, 200 metros estilos e 200 metros costas. A nadadora classificou-se ainda em 11.º lugar nos 400 metros livres.