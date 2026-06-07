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Desporto | 07-06-2026 18:00

Nadadores da Búzios sobem oito vezes ao pódio no Meeting Cidade de Coimbra

Nadadores da Búzios sobem oito vezes ao pódio no Meeting Cidade de Coimbra
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A participação da selecção distrital de Santarém confirmou-se como aposta ganha, com triunfo colectivo no escalão de juvenis e boas prestações individuais entre os 321 atletas presentes.

Quatro nadadores da Búzios estiveram em evidência no XVII Meeting Cidade de Coimbra, que decorreu nos dias 30 e 31 de Maio, em Coimbra, numa competição que reuniu 41 clubes e 321 atletas.
Os atletas integraram a selecção de Santarém, cuja participação no torneio foi proposta pelos treinadores do distrito. A presença revelou-se acertada, com a selecção a conquistar o primeiro lugar por equipas no escalão de juvenis e o quarto lugar na classificação absoluta.
Os nadadores da Búzios alcançaram, no conjunto, oito pódios, recordes pessoais, melhores marcas do clube e o apuramento para 19 finais.
David Pacheco foi um dos grandes destaques da comitiva, ao vencer as provas de 200 metros mariposa e 100 metros mariposa. O nadador conquistou ainda o terceiro lugar nos 200 metros livres e integrou a equipa que terminou em terceiro nos 4x100 estilos. Somou ainda um quarto lugar nos 4x50 estilos, um sexto lugar nos 4x50 livres e um sétimo posto nos 200 metros costas.
Sofia Pereira também subiu várias vezes ao pódio, com o segundo lugar nos 200 metros livres e o terceiro nos 400 metros livres, 4x50 estilos e 4x100 estilos. A nadadora alcançou ainda o quinto lugar nos 4x50 livres, o sexto nos 100 metros livres e o oitavo nos 50 metros livres.
Leonor Martins conquistou a medalha de prata nos 400 metros livres e obteve ainda o quinto lugar nos 4x100 livres e 4x50 livres. A atleta terminou também em sexto nos 800 metros livres e em sétimo nos 400 metros estilos.
Matilde Bibi ficou perto do pódio em três provas, terminando em quarto lugar nos 200 metros bruços, 200 metros estilos e 200 metros costas. A nadadora classificou-se ainda em 11.º lugar nos 400 metros livres.

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