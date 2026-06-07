Desporto | 07-06-2026 12:00
Pedrógão Triatlo reforça liderança Nacional Jovem
FOTO - Pedrógão Triatlo
O Pedrógão Triatlo conquistou o 1.º lugar colectivo na 5.ª Etapa do Nacional Jovem, que decorreu na Golegã, e reforçou a liderança no campeonato.
O Pedrógão Triatlo conquistou o 1.º lugar colectivo na 5.ª Etapa do Nacional Jovem, que decorreu na Golegã, e reforçou a liderança no campeonato. O excelente desempenho colectivo ficou ainda marcado pela conquista de cinco pódios individuais e dezoito classificações individuais no top doze, que o clube do concelho de Torres Novas considera ser “resultado do trabalho diário, da disciplina e do compromisso demonstrados ao longo da época”.
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