uma parceria com o Jornal Expresso
07/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 07-06-2026 12:00

Pedrógão Triatlo reforça liderança Nacional Jovem

Pedrógão Triatlo reforça liderança Nacional Jovem
FOTO - Pedrógão Triatlo
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Pedrógão Triatlo conquistou o 1.º lugar colectivo na 5.ª Etapa do Nacional Jovem, que decorreu na Golegã, e reforçou a liderança no campeonato.

O Pedrógão Triatlo conquistou o 1.º lugar colectivo na 5.ª Etapa do Nacional Jovem, que decorreu na Golegã, e reforçou a liderança no campeonato. O excelente desempenho colectivo ficou ainda marcado pela conquista de cinco pódios individuais e dezoito classificações individuais no top doze, que o clube do concelho de Torres Novas considera ser “resultado do trabalho diário, da disciplina e do compromisso demonstrados ao longo da época”.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região