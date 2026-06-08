Entroncamento Atlético Clube aposta em Daniel Kenedy para treinador

O Entroncamento Atlético Clube anunciou oficialmente a contratação do treinador e ex-futebolista internacional Daniel Kenedy para a sua equipa sénior de futebol, a disputar a 1ª divisão distrital.

O Entroncamento Atlético Clube anunciou oficialmente a contratação do treinador Daniel Kenedy para a sua equipa sénior de futebol, que vai disputar a 1ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A oficialização desse acordo decorreu no Museu Nacional Ferroviário com a presença do presidente do clube, Paulo Costa, e de Daniel Kenedy, ex-futebolista internacional português que representou o SL Benfica, FC Porto, PSG, SC Braga e Estrela da Amadora.

Como treinador, Daniel Kenedy esteve parte da última época a orientar a equipa sénior do vizinho Atlético Riachense, que acabou por ser despromovido à 2ª divisão distrital. Antes tinha passado pelo Leixões, Pinhalnovense, entre outros clubes.