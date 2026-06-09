Desporto | 09-06-2026 17:10
Arqueiros da Thomar Honoris com três pódios no Grande Troféu Ibérico
FOTO DR
A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris esteve em excelente nível no Grande Troféu Ibérico 2026 (GTI26), competição internacional realizada em Óbidos.
A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris esteve em excelente nível no Grande Troféu Ibérico 2026 (GTI26), competição internacional realizada em Óbidos, em simultâneo com o Portugal Archery Open 2026. Na categoria Historical Longbow masculinos, o destaque vai para Filipe Martins, que conquistou o 1.º lugar da classificação, enquanto Filipe Dias conseguiu o 3.º lugar. Na competição feminina, Carla Paes alcançou o 2.º lugar.
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