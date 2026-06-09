Ateneu Cartaxense é tricampeão nacional de tumbling em infantis
O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) sagrou-se, pelo terceiro ano consecutivo, campeão nacional individual e por equipas na disciplina de ginástica tumbling no Campeonato Nacional de Infantis e Níveis, disputado no Pavilhão Multiusos de Sines .
O Ateneu Artístico Cartaxense (AAC) sagrou-se, pelo terceiro ano consecutivo, campeão nacional individual e por equipas na disciplina de ginástica tumbling no Campeonato Nacional de Infantis e Níveis, disputado no Pavilhão Multiusos de Sines nos dias 6 e 7 de Junho. Laura Martins conquistou o título de campeã nacional, Lara Bento alcançou o segundo lugar e Luísa Silva fechou o pódio na terceira posição, alcançando medalha de bronze e confirmando a superioridade do clube na competição.
Na classificação colectiva, a equipa constituída por Laura Martins, Lara Bento, Luísa Silva e Kerollyn Mendes sagrou-se campeã nacional. O Ateneu colocou ainda uma segunda equipa no pódio, com Anélya Delgado, Carolina Belo, Francisca Araújo e Carolina Nunes a garantirem o segundo lugar.