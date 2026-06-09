Férias Desportivas e Culturais do Cartaxo com 100 vagas por semana

As Férias Desportivas e Culturais do Cartaxo vão voltar em Julho com 100 vagas disponíveis por semana, num ano em que o programa municipal assinala 25 anos de existência. A Câmara Municipal do Cartaxo fixou o valor da inscrição, mantendo o preço praticamente inalterado em relação à edição anterior. A vereadora Maria João Oliveira adiantou que a autarquia está a preparar uma edição mais completa, com actividades desportivas, culturais e recreativas dirigidas às crianças do concelho. O presidente da câmara, João Heitor, lembrou que o número de vagas foi duplicado no ano passado, passando de 50 para 100 por semana, depois de várias edições terem registado ocupação total ou muito próxima do limite.

Durante a discussão do regulamento, Ricardo Magalhães, eleito pelo PS, questionou o processo de inscrição, recordando as dificuldades sentidas por muitas famílias para garantir lugar nas actividades. João Heitor explicou que o município reformulou o sistema de inscrições online para evitar que algumas famílias, por maior rapidez ou facilidade no acesso digital, conseguissem reservar vagas em várias semanas antes de outras terem oportunidade de inscrever os filhos. Para tornar o processo mais equilibrado, a autarquia decidiu limitar a participação a uma semana por criança. O objectivo, explicou o autarca, é garantir que o maior número possível de participantes tenha acesso ao programa. A vereadora Luísa Areosa, do Chega, sugeriu que, caso sobrem vagas, o programa possa ser alargado a crianças não residentes, mas com ligações ao concelho. João Heitor admitiu que essa hipótese poderá ser ponderada, embora obrigue a uma alteração ao regulamento em vigor.