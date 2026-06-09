uma parceria com o Jornal Expresso
09/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 09-06-2026 10:00

Férias Desportivas e Culturais do Cartaxo com 100 vagas por semana

criancas ferias desportivas jovens desporto actividades ilustrativ
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Programa municipal celebra 25 anos e mantém inscrições limitadas a uma semana por criança para garantir maior igualdade no acesso.

As Férias Desportivas e Culturais do Cartaxo vão voltar em Julho com 100 vagas disponíveis por semana, num ano em que o programa municipal assinala 25 anos de existência. A Câmara Municipal do Cartaxo fixou o valor da inscrição, mantendo o preço praticamente inalterado em relação à edição anterior. A vereadora Maria João Oliveira adiantou que a autarquia está a preparar uma edição mais completa, com actividades desportivas, culturais e recreativas dirigidas às crianças do concelho. O presidente da câmara, João Heitor, lembrou que o número de vagas foi duplicado no ano passado, passando de 50 para 100 por semana, depois de várias edições terem registado ocupação total ou muito próxima do limite.
Durante a discussão do regulamento, Ricardo Magalhães, eleito pelo PS, questionou o processo de inscrição, recordando as dificuldades sentidas por muitas famílias para garantir lugar nas actividades. João Heitor explicou que o município reformulou o sistema de inscrições online para evitar que algumas famílias, por maior rapidez ou facilidade no acesso digital, conseguissem reservar vagas em várias semanas antes de outras terem oportunidade de inscrever os filhos. Para tornar o processo mais equilibrado, a autarquia decidiu limitar a participação a uma semana por criança. O objectivo, explicou o autarca, é garantir que o maior número possível de participantes tenha acesso ao programa. A vereadora Luísa Areosa, do Chega, sugeriu que, caso sobrem vagas, o programa possa ser alargado a crianças não residentes, mas com ligações ao concelho. João Heitor admitiu que essa hipótese poderá ser ponderada, embora obrigue a uma alteração ao regulamento em vigor.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1773
    03-06-2026
    Capa Vale Tejo
    03-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região