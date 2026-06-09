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Desporto | 09-06-2026 07:00

Festival de Verão regressa ao Complexo de Piscinas de Azambuja

Festival de Verão regressa ao Complexo de Piscinas de Azambuja
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Actividades na piscina, yoga, massagens, Chi Kung terapêutico estão entre o vasto programa do Festival de Verão do complexo de piscinas em Azambuja, a 14 de Junho.

O Festival de Verão regressa ao Complexo de Piscinas de Azambuja no domingo, 14 de Junho. A iniciativa promete uma manhã inteira recheada de actividade desportiva e bem-estar físico e psíquico, promovendo o convívio para todas as idades nas piscinas, no ginásio e no jardim do complexo. O evento, promovido pelo município de Azambuja, vai decorrer entre as 09h00 e as 13h00 e destina-se quer aos alunos inscritos na época desportiva 2025/2026 no Complexo de Piscinas e na Escola de Krav Maga, quer à população em geral.

Para os alunos da Escola Municipal de Natação e Atividades Aquáticas, o programa começa às 09h20, com as aulas de bebés a partir dos seis meses, seguindo-se a adaptação ao meio aquático (AMA) às 10h00, a natação às 11h00 e, por fim, a hidroginástica e o Aquapower para adultos às 12h00.

Esta edição va contar com o “Espaço da Árvore” instalado no jardim onde os visitantes são convidados a praticar Pilates (09h15), Yoga para corpo e mente, Chi Kung terapêutico, um momento transpessoal em grupo e, ainda, hipnose clínica. A organização recomenda aos participantes que tragam a sua própria toalha ou colchão.

Para além destas aulas, o jardim contará com diversos stands dinâmicos, entre as 09h30 e as 12h30. Estarão disponíveis massagens de relaxamento e terapêuticas, reiki, reflexologia e terapias holísticas, tratamentos de rosto e corpo, experiências ligadas à natureza e aos sentidos, actividades para crianças, espaço de leitura e criatividade. Haverá ainda exposição criativa e artesanal, exposição de flores, oferta de produtos de pastelaria e água purificada e ionizada. A maioria das atividades funcionará por ordem de chegada.

O acesso aos balneários é feito 20 minutos antes de cada actividade. Para participar nestas sessões na piscina, é obrigatória a inscrição prévia até ao dia 9 de Junho na recepção, ou pelos contactos 961 890 278 e piscinas@cm-azambuja.pt. É também obrigatório o uso de fato de banho completo ou calção de banho, chinelos e touca, sendo que nas aulas de Bebés e AMA é exigido o acompanhamento de um adulto na água.

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