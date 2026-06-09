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Desporto | 09-06-2026

Santarém Basket conquista sete troféus no Scalabis Basketball 2026

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Santarém Basket conquista sete troféus no Scalabis Basketball 2026

Fotos Santarém Basket

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As equipas Sub 12 F/M; 14 M; 16 F/M; 16-A MASC e 18-B MASC, venceram os triangulares disputados no Scalabis Basketball 2026, torneio de basquetebol de formação que se disputou em Santarém.

As equipas Sub 12 F/M; 14 M; 16 F/M; 16-A MASC e 18-B MASC, venceram os triangulares disputados no Scalabis Basketball 2026, torneio de basquetebol de formação que se disputou em Santarém. Para além dos troféus para os vencedores, foram distribuídas mais de 500 Medalhas personalizadas a todos os participantes nos jogos, bem como cerca de 550 mini-refeições quentes.
Extra triangulares, a equipa Sub 18 feminina recebeu a equipa Escola Secundária da Amadora com vitória para o Santarém Basket. Igualmente a equipa sénior feminina recebeu o BC Lis em disputadíssimo jogo com a vitória a sorrir às atletas da casa.

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