O Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Campeonato Distrital Sub 18 em atletismo, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém. Estiveram em competição 141 atletas em representação de 21 clubes.

20KM Almeirim e Casa do Benfica em Abrantes vencem distrital de atletismo em juniores

O Estádio Municipal de Abrantes recebeu o Campeonato Distrital Sub 18 em atletismo, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém. Estiveram em competição 141 atletas em representação de 21 clubes. Colectivamente, venceu a Associação 20 Km de Almeirim em masculinos e a Casa do Benfica em Abrantes em femininos

Individualmente, os campeões em cada prova foram: Martelo Masc - Francisco Barbora (AEA Cartaxo); Vara Masc. - Frederico Oliveira (A20Km Almeirim); 110 M Barr. Masc. - Pedro Santos (JD Almansor); 100 M Barr. Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); Triplo Fem. - Lara Saraiva (CLAC); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Altura Fem. - Francisca Silva (Individual); 100 M Masc. - Rafael Matias (AEA Cartaxo); Disco Masc. - Luís Bibi (CLAC); 100M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 2000 M Obst Fem. - Carlota Maximiano (A20Km Almeirim); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 4x100 M Masc. - A20 Km Almeirim; 4x100 M Fem - CB Abrantes; 1500 M Masc. Francisco Martins (CB Abrantes); 1500 M Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); Dardo Fem. - Diana Santos (JD Almansor); 400 M Masc. - Tiago Machado (A20KM Almeirim); 400 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); 3000 M Masc. - Bernardo Pereira (A20Km Almeirim); 5000 M Marcha Fem. - Juliana Vieira (CN Rio Maior); 2000 M Obst Masc. - Bernardo Pereira (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Dinis Gonçalves (A20Km Almeirim); Vara Fem - Mafalda Pessoa (A20KM Almeirim); 200 M Masc. - Tiago Machado (A20Km Almeirim); 200 M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); Dardo Masc. - Luís Bibi (CLAC); 3000 M Fem. - Simranjeet Kaur (A20Km Almeirim); 400 M Barr. Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim); Comprimento Fem. - Lara Magalhães (AEA Cartaxo); 400 M Barr. Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Disco Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Triplo Masc. - Gabriel Ribeiro (GA Fátima); 800 M Masc. - Lourenço Julião (AEA Cartaxo); Peso Masc. - Cristiano Guerra (AS Estriga); 800 M Fem - Luana Coelho (CB Abrantes); Martelo Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 4x400 M Masc. - A20Km Almeirim; 4x400 M Fem. - AEA Cartaxo.