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Desporto | 10-06-2026 10:00

Acrobacias e saltos mortais no sarau de ginástica da Académica de Santarém

Acrobacias e saltos mortais no sarau de ginástica da Académica de Santarém
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A Secção de Ginástica Acrobática da Associação Académica de Santarém organiza, no dia 4 de Julho, pelas 21h00, o ScalabisGym 2026, sarau de encerramento da época desportiva que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém.

A Secção de Ginástica Acrobática da Associação Académica de Santarém organiza, no dia 4 de Julho, pelas 21h00, o ScalabisGym 2026, sarau de encerramento da época desportiva que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo de Santarém. A organização pretende que Santarém seja mais uma vez palco de um dos maiores espectáculos de ginástica do distrito e uma referência a nível nacional, reunindo atletas, famílias, clubes convidados e comunidade.
Segundo a organização, o público poderá assistir a momentos de grande impacto visual, com acrobacias, voos, equilíbrios, pinos, lançamentos, mortais e duplos mortais, com os ginastas a exibirem o resultado do trabalho desenvolvido durante a época. A Académica de Santarém convida toda a comunidade a marcar presença nessa noite de celebração, que pretende encerrar a época desportiva com qualidade, emoção e espírito de união.

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