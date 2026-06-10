Desporto | 10-06-2026
Judo da Casa do Povo de Rio Maior celebrou 50 anos
A Secção de Judo da Casa do Povo de Rio Maior assinalou 50 anos de existência num momento comemorativo que reuniu autarcas, dirigentes, atletas e ex-atletas do histórico clube.
A Secção de Judo da Casa do Povo de Rio Maior assinalou 50 anos de existência num momento comemorativo que contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, do vice-presidente, Lopes Candoso e do vereador Miguel Santos, entre os muitos convidados, dirigentes, atletas, ex-atletas e familiares do histórico clube de Rio Maior.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1774
10-06-2026
Capa Vale Tejo
10-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região