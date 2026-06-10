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Desporto | 10-06-2026

Judo da Casa do Povo de Rio Maior celebrou 50 anos

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A Secção de Judo da Casa do Povo de Rio Maior assinalou 50 anos de existência num momento comemorativo que reuniu autarcas, dirigentes, atletas e ex-atletas do histórico clube.

A Secção de Judo da Casa do Povo de Rio Maior assinalou 50 anos de existência num momento comemorativo que contou com a presença do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, do vice-presidente, Lopes Candoso e do vereador Miguel Santos, entre os muitos convidados, dirigentes, atletas, ex-atletas e familiares do histórico clube de Rio Maior.

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