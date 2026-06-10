Obra das piscinas do Cartaxo presa por falta de resposta das Finanças
Empresa classificada em primeiro lugar no concurso não entregou, dentro do prazo legal, os documentos de habilitação exigidos. Câmara pediu esclarecimentos à Autoridade Tributária antes de decidir se mantém a adjudicação ou passa ao segundo concorrente.
A requalificação do complexo das piscinas municipais do Cartaxo continua bloqueada enquanto a câmara aguarda uma resposta da Autoridade Tributária sobre a situação fiscal da empresa classificada em primeiro lugar no concurso público da empreitada. Em causa está o facto de o concorrente não ter apresentado, dentro do prazo legal, a documentação de habilitação exigida, nomeadamente a declaração comprovativa da situação tributária regularizada. O assunto foi discutido na reunião de câmara de 21 de Maio, na qual o Chega votou contra a proposta de prosseguir o processo com o primeiro classificado enquanto decorrem os esclarecimentos pedidos às Finanças. Segundo explicou o presidente da câmara, João Heitor, a empresa alegou não ter entregue a declaração por ter processos em tribunal relacionados com valores em dívida à Autoridade Tributária, garantindo ter já pedido a regularização da situação e prestado as devidas garantias.
João Heitor defendeu que, perante essa justificação, o município tem a obrigação legal de confirmar junto da Autoridade Tributária se a alegação corresponde à verdade antes de avançar para o segundo classificado. O autarca advertiu que uma decisão precipitada poderia abrir a porta a uma reclamação do primeiro concorrente e a uma eventual indemnização com custos superiores para o município. A vereadora do Chega, Luísa Areosa, discordou da posição do executivo, sustentando que o ónus da prova cabe ao concorrente e que deveria ser a empresa a apresentar a documentação exigida ao município dentro dos prazos legais.
Questionada por O MIRANTE, a Câmara Municipal do Cartaxo confirmou que continua a aguardar resposta da Autoridade Tributária sobre a existência, ou não, de dívida fiscal do primeiro classificado. Só depois dessa informação o município decidirá se mantém o processo com a empresa vencedora do concurso ou se avança para o concorrente colocado em segundo lugar.