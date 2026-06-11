Alpiarça recebe primeiro torneio da Liga Boccia Sénior INATEL

A Câmara de Alpiarça e o Clube Desportivo “Os Águias” organizam na sexta-feira, 12 de Junho, a partir das 09h30, no pavilhão do clube, o 1.º Torneio da Liga Boccia Sénior INATEL. A iniciativa assume particular importância por ser a primeira prova da Liga Boccia Sénior INATEL realizada na região, integrando um projecto nacional promovido pela Fundação INATEL com o objectivo de incentivar a prática desportiva e o envelhecimento activo.

A competição vai reunir 12 equipas dos concelhos de Alcanena, Cartaxo, Ourém, Mação e Alpiarça, promovendo o convívio, a socialização e o espírito desportivo entre os participantes. A Liga Boccia Sénior INATEL tem como principais objectivos fomentar a prática de atividade física junto da população sénior, incentivar a socialização e a integração, bem como reforçar os laços de cooperação entre municípios. ´

O boccia é uma modalidade inclusiva e adaptada, reconhecida pelos benefícios que proporciona à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos praticantes.