uma parceria com o Jornal Expresso
11/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 11-06-2026 13:33

Alpiarça recebe primeiro torneio da Liga Boccia Sénior INATEL

Alpiarça recebe primeiro torneio da Liga Boccia Sénior INATEL
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Evento realiza-se na sexta-feira, 12 de Junho, a partir das 09h30, no pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias”, em Alpiarça.

A Câmara de Alpiarça e o Clube Desportivo “Os Águias” organizam na sexta-feira, 12 de Junho, a partir das 09h30, no pavilhão do clube, o 1.º Torneio da Liga Boccia Sénior INATEL. A iniciativa assume particular importância por ser a primeira prova da Liga Boccia Sénior INATEL realizada na região, integrando um projecto nacional promovido pela Fundação INATEL com o objectivo de incentivar a prática desportiva e o envelhecimento activo.
A competição vai reunir 12 equipas dos concelhos de Alcanena, Cartaxo, Ourém, Mação e Alpiarça, promovendo o convívio, a socialização e o espírito desportivo entre os participantes. A Liga Boccia Sénior INATEL tem como principais objectivos fomentar a prática de atividade física junto da população sénior, incentivar a socialização e a integração, bem como reforçar os laços de cooperação entre municípios. ´
O boccia é uma modalidade inclusiva e adaptada, reconhecida pelos benefícios que proporciona à saúde, bem-estar e qualidade de vida dos praticantes.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região