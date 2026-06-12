Escola de Rio Maior vence corrida de carros movidos a energia solar

A Escola Secundária de Rio Maior foi a vencedora da 11ª Grande Corrida de Carros Movidos a Energia Solar. O Estádio Municipal de Rio Maior foi o palco do evento que junta inovação e competição entre estabelecimentos escolares de todo o país, numa organização da Escola Profissional de Rio Maior e da VS-Solar. A competição, no dia 6 de Junho, contou com 26 carros de 24 escolas de todo o país, incluindo o carro da Escola Secundária de Rio Maior e dois carros da Escola Profissional de Rio Maior.