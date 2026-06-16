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Desporto | 16-06-2026 10:00

Junta de Freguesia de Amiais de Baixo homenageou campeões distritais de Iniciados

Junta de Freguesia de Amiais de Baixo homenageou campeões distritais de Iniciados
FOTO DR
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A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo prestou homenagem à equipa de Iniciados de futebol do Clube Desportivo Amiense, que se sagrou campeã distrital, ganhando assim direito a disputar a 2ª Divisão nacional desse escalão na próxima época.

A Junta de Freguesia de Amiais de Baixo prestou homenagem à equipa de Iniciados de futebol do Clube Desportivo Amiense, que se sagrou campeã distrital, ganhando assim direito a disputar a 2ª Divisão nacional desse escalão na próxima época. A recepção na sede da junta de freguesia aconteceu no dia 13 de Junho e, segundo a autarquia, constituiu “uma singela homenagem a um grupo de jovens atletas que protagonizou uma época extraordinária e que levou bem alto o nome de Amiais de Baixo, alcançando um feito que orgulha toda a nossa comunidade”.
Já para o Clube Desportivo Amiense, esta homenagem simboliza o orgulho de Amiais de Baixo nos seus jovens e no papel do desporto na formação, valorização e desenvolvimento da juventude e valores locais. “Esta iniciativa representou um momento de reconhecimento público pelo trabalho, dedicação e mérito dos jovens atletas, equipa técnica e estrutura do clube, reforçando também a importância da união entre as instituições locais em prol da comunidade”, considera o clube.

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