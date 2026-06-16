Desporto | 16-06-2026 15:00
Três ribatejanos campeões nacionais de futsal Sub15 pelo Sporting
FOTO DR
Tomás Fernando e Santiago Filipe, de santarém, e Guilherme Maurício, de Torres Novas, sagraram-se no domingo, 14 de Junho, campeões nacionais de futsal no escalão sub15 ao serviço do Sporting.
Os ribatejanos Tomás Fernando, Santiago Filipe e Guilherme Maurício sagraram-se no domingo, 14 de Junho, campeões nacionais de futsal no escalão sub15 ao serviço do Sporting Clube de Portugal, após vitória contra o Sport Lisboa e Benfica.
Tomás Fernando e Santiago Filipe são de Santarém, estudam na Escola Secundária Sá da Bandeira e foram formados no Vitória de Santarém. Guilherme Maurício reside e estuda em Torres Novas e foi formado no clube Laranja Mecânica.
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