Três ribatejanos campeões nacionais de futsal Sub15 pelo Sporting

Tomás Fernando e Santiago Filipe, de santarém, e Guilherme Maurício, de Torres Novas, sagraram-se no domingo, 14 de Junho, campeões nacionais de futsal no escalão sub15 ao serviço do Sporting.

Os ribatejanos Tomás Fernando, Santiago Filipe e Guilherme Maurício sagraram-se no domingo, 14 de Junho, campeões nacionais de futsal no escalão sub15 ao serviço do Sporting Clube de Portugal, após vitória contra o Sport Lisboa e Benfica.

Tomás Fernando e Santiago Filipe são de Santarém, estudam na Escola Secundária Sá da Bandeira e foram formados no Vitória de Santarém. Guilherme Maurício reside e estuda em Torres Novas e foi formado no clube Laranja Mecânica.