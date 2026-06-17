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Desporto | 17-06-2026 07:00

Cartaxo vai transmitir jogos de Portugal no Mundial em ecrã gigante

Cartaxo vai transmitir jogos de Portugal no Mundial em ecrã gigante
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Município convida população a vestir as cores nacionais e a apoiar os jogos da Seleção, com o primeiro a ser transmitido no palco das Festas da Cidade e os outros dois na Praça 15 de Dezembro.

A Câmara Municipal do Cartaxo vai transmitir em ecrã gigante os jogos da Seleção Nacional no Mundial, apelando aos adeptos para que se juntem e apoiem Portugal.
A estreia está marcada para 17 de Junho, às 18h00, no palco principal das Festas da Cidade, com a transmissão do encontro frente à República Democrática do Congo, na véspera do arranque das festividades do concelho. Seguem-se os jogos frente ao Uzbequistão, a 23 de Junho, às 18h00, e à Colômbia, a 28 de Junho, às 00h30, ambos na Praça 15 de Dezembro. O município incentiva aos adeptos para que vistam as cores nacionais, levem bandeiras e apoiem a equipa portuguesa, de modo a que o centro do Cartaxo "se transforme numa onda vermelha e verde, unida pela vontade de apoiar a nossa Seleção rumo à vitória”.

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