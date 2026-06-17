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Desporto | 17-06-2026 10:00

Clube de Natação de Torres Novas conquista sete títulos em torneio inter-regional

Clube de Natação de Torres Novas conquista sete títulos em torneio inter-regional
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O clube foi o mais representado entre os especialistas e conquistou títulos, recordes distritais e vários lugares de pódio no Torneio Inter-Regional Especialista, em Rio Maior.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) foi um dos grandes destaques do Torneio Inter-Regional Especialista, realizado nos dias 13 e 14 de Junho, em Rio Maior, que reuniu 396 nadadores em representação de 32 clubes de várias associações territoriais do país.
O CNTN foi o clube com maior número de nadadores distinguidos como especialistas nas categorias em competição, somando sete títulos individuais. Salvador Vieira, Duarte Mendes, Afonso Evaristo e Rafaela Mendes venceram nas provas de estilos, com Duarte Mendes a estabelecer um novo recorde distrital nos 200 estilos e Rafaela Mendes a bater os recordes distritais dos 200 e 400 estilos. Afonso Evaristo conquistou ainda um segundo título na especialidade de costas. Os restantes triunfos foram alcançados por Rita Valentim que venceu em livres e Clara Madureira em bruços. O clube somou ainda vários lugares de pódio através de Margarida Formigo, Rita Valentim, Madalena Monteiro, Duarte Mendes, Martim Oliveira e Laura Correia.
Também as estafetas contribuíram para o sucesso da equipa, com destaque para o segundo lugar em 4x100 livres mistos infantis, com a equipa composta por Rodrigo Alegria, Salvador Vieira, Laura Correia e Rita Valentim, e em 4x50 estilos mistos absolutos, com Clara Madureira, Martim Oliveira, Leonor Lopes e Lourenço Geada. Além dos títulos e pódios alcançados, o CNTN destaca a evolução global da equipa, que registou novos tempos de acesso aos campeonatos nacionais, recordes distritais, recordes do clube e diversas marcas pessoais.

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