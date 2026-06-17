Competição internacional de karaté reúne cerca de 500 atletas no Entroncamento

O Pavilhão Municipal do Entroncamento recebeu a terceira edição do PHIKO – Phenomenon International Karate Open Entroncamento 2026, uma competição organizada pelo Shoto Karate Hinotori-do Entroncamento, que reuniu cerca de 500 atletas e mais de uma centena de treinadores provenientes de vários pontos do país e do estrangeiro.

A equipa anfitriã esteve representada por vários atletas, alcançando resultados de destaque. Em kata feminino, Mariana Santos conquistou o segundo lugar na categoria de 16/17 anos. Já nas provas de kumite feminino, Bruna Roldão foi segunda classificada na categoria +54 kg (14/15 anos), enquanto Beatriz Rodrigues e Ariana Freitas alcançaram o terceiro lugar em +44 kg (10/11 anos). Maria Henriques foi terceira classificada em -47 kg (14/15 anos) e Mariana Santos voltou a subir ao pódio com um terceiro lugar em -66 kg (16/17 anos). Matilde Fojo terminou na quinta posição. No sector masculino, Gabriel Gouveia (-44 kg, 10/11 anos), Lourenço Martins (-68 kg, 16/17 anos) e Armando Gouveia (+75 kg, seniores) alcançaram o quinto lugar nas respectivas categorias.

A organização destaca que, para além dos resultados alcançados, o evento constituiu um momento de promoção dos valores do karaté, como o respeito, a disciplina, a superação e o espírito desportivo, agradecendo ainda a participação de atletas, treinadores, clubes e entidades que contribuíram para o sucesso de mais uma edição da competição.