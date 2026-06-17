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Desporto | 17-06-2026 15:00

Piscinas exteriores de Rio Maior já abriram para mais uma época balnear

Piscinas exteriores de Rio Maior já abriram para mais uma época balnear
foto Peter Oak
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O complexo volta a contar com vários planos de água, incluindo uma piscina para os mais pequenos e o tanque de saltos, destinado aos mergulhos.

As piscinas exteriores de Rio Maior já estão abertas ao público para mais uma época balnear, disponibilizando um conjunto de espaços e equipamentos destinados ao lazer de famílias, grupos de amigos, crianças e jovens durante os meses de Verão. O complexo volta a contar com vários planos de água, incluindo uma piscina para os mais pequenos e o tanque de saltos, destinado aos mergulhos. Os visitantes podem ainda usufruir do bar, da esplanada e das amplas zonas de relvado, preparadas para receber os veraneantes ao longo da temporada.
Entre as novidades deste ano destaca-se a criação de uma nova área de aluguer de pérgulas e espreguiçadeiras, pensada para proporcionar ainda mais o conforto e sombra nos momentos de descanso. O recinto dispõe também de um espaço de areia destinado aos tradicionais jogos de praia como futebol de praia, voleibol e jogos de raquetes.
A qualidade e segurança das instalações continuam a ser reconhecidas pela Federação Portuguesa de Natação, que atribuiu ao Complexo de Piscinas de Rio Maior o Selo de Qualidade “Portugal a Nadar Seguro”. A distinção certifica o cumprimento dos requisitos de higiene, segurança e tratamento da água definidos pelas autoridades de saúde para a utilização de piscinas.

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