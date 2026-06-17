Piscinas exteriores de Rio Maior já abriram para mais uma época balnear

As piscinas exteriores de Rio Maior já estão abertas ao público para mais uma época balnear, disponibilizando um conjunto de espaços e equipamentos destinados ao lazer de famílias, grupos de amigos, crianças e jovens durante os meses de Verão. O complexo volta a contar com vários planos de água, incluindo uma piscina para os mais pequenos e o tanque de saltos, destinado aos mergulhos. Os visitantes podem ainda usufruir do bar, da esplanada e das amplas zonas de relvado, preparadas para receber os veraneantes ao longo da temporada.

Entre as novidades deste ano destaca-se a criação de uma nova área de aluguer de pérgulas e espreguiçadeiras, pensada para proporcionar ainda mais o conforto e sombra nos momentos de descanso. O recinto dispõe também de um espaço de areia destinado aos tradicionais jogos de praia como futebol de praia, voleibol e jogos de raquetes.

A qualidade e segurança das instalações continuam a ser reconhecidas pela Federação Portuguesa de Natação, que atribuiu ao Complexo de Piscinas de Rio Maior o Selo de Qualidade “Portugal a Nadar Seguro”. A distinção certifica o cumprimento dos requisitos de higiene, segurança e tratamento da água definidos pelas autoridades de saúde para a utilização de piscinas.