Thomar Honoris conquista vitória colectiva e pódios em prova do Campeonato dos Castelos 2026

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris esteve em destaque na 3ª Prova do Campeonato dos Castelos FABP26, realizada a 26 de Abril, em Ourém, ao conquistar o primeiro lugar da classificação coletiva e vários pódios individuais. A competição, organizada pela JO – Juventude Ouriense, reuniu arqueiros de várias regiões do país num percurso exigente, que colocou à prova a precisão, a concentração e a consistência dos participantes.

Nos Longbow Masculinos, Filipe Martins venceu a competição, seguido dos colegas de equipa Hugo Paes, em segundo lugar, Eugénio Moura, em terceiro, Pedro Gil em quarto e Gonçalo Graça como o nono classificado. Em Longbow Femininos, Carla Paes alcançou o segundo lugar e nas categorias de formação, Eva Paes foi segunda classificada em MTR Donzela, enquanto Ana Sofia Lopes venceu a categoria Longbow Donzela. Em Besta Histórica, Miguel Santos conquistou o primeiro lugar e David Simões terminou na terceira posição. Além dos resultados individuais, a Thomar Honoris destacou-se na classificação por equipas, alcançando o primeiro lugar colectivo, num resultado que a associação considera refletir o empenho e a dedicação dos seus atletas.