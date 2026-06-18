Vitória Futsal Cup Masters continua no fim de semana

A primeira parte da edição de 2026 do Vitória Futsal Cup Masters decorreu no fim de semana de 13 e 14 de Junho, em Santarém, organizado pelo Vitória de Santarém. Este ano, o quadro competitivo volta a repartir-se por dois fins de semana, numa maratona de 116 partidas. A primeira fase envolveu os escalões lúdicos de base (petizes, traquinas e benjamins) e também o futsal feminino, num evento que, no total, mobiliza mais de 1100 atletas em representação de 62 equipas de 16 distritos de Portugal.

Num evento desportivo que reúne as principais academias de formação de norte a sul de Portugal, o Clube de Santarém conquistou mais um título, desta vez no escalão de juvenis femininos, vencendo na final o Gigantes de Mangualde/Pedreles Beira Dão. Já em juniores, as vitorianas não lograram levar de vencida o UA Povoense (AF Lisboa).

No fim de semana de 20 e 21 de Junho, prevê-se nova enchente nos pavilhões desportivos municipais de Santarém, com os escalões competitivos de infantis, iniciados, juvenis e juniores masculinos a entrarem em acção na nave e no pavilhão desportivo de Santarém.