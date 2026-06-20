Amiais de Baixo recebe II Torneio Feminino de Futsal

Está a decorrer hoje, 20 de Junho, no Pavilhão do Clube Desportivo Amiense, em Amiais de Baixo, a segunda edição do Torneio Feminino de Futsal, que reúne oito equipas de vários pontos do país, numa jornada dedicada à modalidade, iniciada às 09h00 e que se prolonga até às 21h45.

A competição arrancou com uma fase de grupos composta por dois grupos de quatro equipas. O Grupo A integra Juventude Lapas, CRC Forte da Casa, Vidais Futsal e Miratejo, enquanto o Grupo B é composto por Academia do Pro, CAF Ribatejo, Pé de Moleca FC e CP Miranda do Corvo. Ao longo do dia tem sido disputado 12 jogos da fase de grupos, seguindo-se as meias-finais pelas 18h45, para as quais se apuram os dois primeiros classificados de cada grupo, e estando a final agendada para as 21h00.

Além dos prémios colectivos e individuais, o torneio inclui a tradicional Taça do Bar e um prémio para a Melhor Claque. A iniciativa é organizada pelo Campeonato Amador de Futsal do Ribatejo (CAF Ribatejo), em parceria com o Clube Desportivo Amiense, com o objectivo de promover o futsal feminino e proporcionar um dia de convívio entre atletas, adeptos e famílias.