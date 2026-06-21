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Desporto | 21-06-2026 10:00

Complexo dos Patudos precisa de obras e câmara admite adaptar campo para provas oficiais

Complexo dos Patudos precisa de obras e câmara admite adaptar campo para provas oficiais
Autarquia prepara reorganização de uma das principais zonas de lazer da vila - foto DR
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Oposição alertou para redes danificadas, pavimentos degradados e atrasos em investimentos prometidos. Sónia Sanfona diz que a autarquia está a estudar uma requalificação mais ambiciosa, que poderá permitir a realização de competições oficiais no espaço desportivo.

O estado de degradação do Complexo Desportivo dos Patudos voltou a ser tema na reunião da Câmara de Alpiarça, com a CDU a cobrar explicações sobre a falta de investimento no espaço e sobre projectos anunciados que continuam sem avançar, nomeadamente os campos de padel. A presidente do município, Sónia Sanfona, reconheceu que há intervenções por concretizar, mas garantiu que a autarquia está a preparar um plano de reorganização e requalificação daquela zona desportiva. O alerta foi deixado pelo vereador Mário Pereira (CDU), que apontou problemas em vários equipamentos do complexo, desde redes danificadas e pavimentos degradados até ao desgaste do tapete do campo de futebol de sete. O eleito chamou ainda a atenção para a necessidade de intervenções nos balneários e edifícios de apoio, defendendo que a degradação do espaço não pode continuar a ser adiada. “É preciso uma intervenção a vários níveis. A situação tem a ver também com a própria degradação natural, mas não tem havido ao longo dos anos investimento na melhoria do espaço”, afirmou. Mário Pereira questionou igualmente o ponto de situação do projecto para construção de campos de padel, recordando que o investimento foi anunciado há vários meses sem que existam novidades concretas sobre a sua execução.
Sónia Sanfona explicou que a câmara chegou a avançar com uma consulta de mercado para a substituição do piso do campo de futebol de sete, mas que entretanto surgiu a possibilidade de repensar a intervenção de forma mais abrangente. Segundo a autarca, em contactos com o Clube Desportivo Os Águias e com responsáveis pela formação, concluiu-se que poderia ser mais vantajoso adaptar a infraestrutura para acolher provas oficiais. A autarquia está agora a avaliar os custos necessários para aumentar as dimensões do campo e remodelar os balneários, incluindo a criação de um espaço próprio para árbitros, condição indispensável para a realização de competições oficiais. Sónia Sanfona sublinhou que a procura pelo futebol de formação tem aumentado significativamente no concelho, criando pressão sobre os equipamentos existentes. A presidente admitiu, contudo, dificuldades crescentes em encontrar empresas disponíveis para apresentar orçamentos e executar obras, uma situação que tem atrasado alguns investimentos municipais. Sobre os campos de padel, revelou que as propostas recebidas até agora implicavam valores considerados demasiado elevados para a autarquia, que está a procurar um modelo que permita avançar com o projecto sem comprometer excessivamente os recursos públicos. Sónia Sanfona adiantou ainda que está em elaboração um plano de reorganização do Complexo dos Patudos, incluindo a separação entre o circuito de manutenção e a pista de BTT, actualmente cruzados em vários pontos.

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