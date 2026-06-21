Torres Novas celebrou os seus campeões e homenageou Miguel Cunha

O Teatro Virgínia recebeu na sexta-feira, 5 de Junho, a 10.ª edição da Gala do Desporto de Torres Novas, iniciativa promovida pelo município para distinguir o mérito desportivo no concelho. Mais de 60 campeões nacionais, regionais e internacionais foram homenageados numa cerimónia marcada pelo reconhecimento público, pelo orgulho associativo e por uma sentida homenagem a Miguel Cunha, antigo dirigente do Clube Atlético Riachense.

O presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, destacou o papel do desporto como “escola de vida”, sublinhando a importância dos clubes e associações na formação dos jovens e na promoção de hábitos saudáveis. O autarca reafirmou que Torres Novas é uma referência desportiva na região e garantiu que o município pretende continuar a investir nas infraestruturas desportivas. Anunciou ainda a realização de um campeonato nacional de natação artística nas piscinas municipais no final de Julho.

Nas modalidades individuais, Tomé Nunes Tomé, do Clube de Natação de Torres Novas, secção de triatlo, foi eleito Atleta Masculino do Ano com menos de 18 anos, enquanto João Nuno Batista recebeu o prémio na categoria com mais de 18 anos. No sector feminino, Rafaela Mendes, da secção de natação do CNTN, foi distinguida como Atleta Feminina do Ano com menos de 18 anos, e Maria Tomé venceu na categoria sénior. Paulo Antunes, treinador da secção de triatlo do CNTN, foi eleito Treinador do Ano em modalidades individuais. Nas modalidades colectivas, Dinis Ribeiro e Filipe Carvalho, ambos do Clube Atlético Riachense, venceram os prémios de Atleta Masculino do Ano nos escalões sub-18 e sénior, respectivamente. Susana Barbu, também do Riachense, foi eleita Atleta Feminina do Ano com menos de 18 anos. João Sousa, treinador do Organismo Autónomo de Basquetebol do Clube Desportivo de Torres Novas, recebeu o prémio de Treinador do Ano, e a equipa sub-16 masculina foi distinguida como Equipa do Ano, depois do bicampeonato distrital e da participação no campeonato nacional. No desporto escolar, foram distinguidos Francisco Jogo, do Agrupamento de Escolas Artur Gonçalves, e Matilde Santos, do Agrupamento de Escolas Gil Paes. A equipa feminina juvenil de corta-mato do Agrupamento Artur Gonçalves recebeu o prémio de melhor equipa. O prémio de Atleta do Ano com deficiência foi atribuído a João Queiroz, atleta de boccia do CRIT, pelos títulos nacionais e regionais conquistados. O Clube Atlético Riachense recebeu o prémio de Clube/Associação do Ano, pelo crescimento da actividade, aumento de atletas federados e resultados alcançados.

Um dos momentos mais emotivos da noite foi a atribuição, a título póstumo, do prémio de Dirigente do Ano a Miguel Cunha, antigo presidente do Clube Atlético Riachense, também distinguido com a Homenagem de Carreira. A gala contou ainda com a presença de João Vieira, um dos maiores nomes da marcha atlética portuguesa, que deixou palavras de incentivo aos atletas mais jovens.