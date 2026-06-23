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Desporto | 23-06-2026 15:00

“Caixeiros” dominam etapa do Portugal Teqball Tour em Alpiarça

“Caixeiros” dominam etapa do Portugal Teqball Tour em Alpiarça
FOTO DR
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O distrito de Santarém esteve representado na quarta etapa do Portugal Teqball Tour 2026 através dos atletas dos “Caixeiros” de Santarém, do Teqball Abrantes e do CPCD Sentieiras, de Abrantes.

O Pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça recebeu a quarta etapa do Portugal Teqball Tour 2026, competição que substituiu o antigo circuito nacional da modalidade. A prova, com chancela da Federação Internacional de Teqball, foi classificada como Categoria 5, atribuindo pontos para o ranking mundial.
O distrito de Santarém esteve representado através dos atletas dos “Caixeiros” de Santarém, do Teqball Abrantes e do CPCD Sentieiras, de Abrantes. Na categoria de Singles Masculinos, o destaque foi para o jovem internacional português Gonçalo Reis, de apenas 18 anos, dos “Caixeiros”, que conquistou o primeiro lugar ao derrotar na final Filipe Rodrigues, do Teqball Abrantes.
Nas Duplas Masculinas, a vitória pertenceu à dupla dos “Caixeiros” de Santarém, formada por Luís Santos e Gonçalo Reis, que superou na final Miguel Bica e Pedro Roldão, do CPCD Sentieiras. Já nas Duplas Mistas, o triunfo sorriu também aos “Caixeiros”, através da dupla composta por Filipa Martins e Luís Santos, vencedora da final frente a Vera Pina e Filipe Rodrigues, do Teqball Abrantes.
A competição contou ainda com a presença dos árbitros internacionais Márcia Aníbal, de Lisboa, e Luís Peralta, de Santarém, reforçando a qualidade organizativa e competitiva da prova.

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