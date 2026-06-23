Campo do Pião em Monsanto por legalizar apesar de receber dezenas de crianças todas as semanas

A situação do Campo do Pião, em Monsanto, voltou a preocupar os eleitos municipais de Alcanena. O espaço, utilizado regularmente para actividades desportivas e jogos que atraem dezenas de crianças, jovens e famílias de vários pontos do distrito, continua por legalizar, uma indefinição que levanta dúvidas quanto à segurança, responsabilidade e futuro daquele equipamento. O tema foi levantado na reunião descentralizada da Câmara Municipal de Alcanena pelo vereador Samuel Frazão, eleito pelo PS, que defendeu a necessidade de o município assumir um papel mais activo na procura de uma solução, em articulação com a Junta de Freguesia de Monsanto e com a associação ligada ao espaço. O socialista sublinhou que a actual situação não resulta de responsabilidade directa da autarquia ou da junta, mas frisou que a utilização frequente do campo torna urgente encontrar uma saída. “Era importante resolver, por uma questão de salvaguarda de todos, mais do ponto de vista da segurança e da quantidade de crianças e pais que lá vão”, afirmou Samuel Frazão, lembrando que o Campo do Pião é hoje um espaço com dinâmica própria e com impacto na prática desportiva local. Para o vereador, trata-se de um equipamento que merece ser valorizado e enquadrado legalmente. “É um espaço fantástico para a prática do desporto e era importante que fosse requalificado e legalizado, sabendo que não é algo fácil de resolver”, acrescentou.

O vereador com o pelouro da Protecção Civil, Gabriel Feitor, admitiu que o Campo do Pião tem condições para desempenhar um papel mais relevante na rede de equipamentos desportivos do concelho. “Temos ali um equipamento de excelência e aquilo que era desejado era que pudesse vir a ser um espaço de apoio na rede de equipamentos desportivos. Aquela localização e instalações não serem melhor aproveitadas para esse fim é de facto uma pena”, afirmou. Gabriel Feitor explicou que continuam a existir obstáculos legais relacionados com a entidade responsável pelo espaço, mas revelou que a autarquia tem mantido contactos recentes com a Junta de Freguesia de Monsanto para tentar ultrapassar o impasse. “Há duas semanas estive em contacto com a presidente de junta e vamos lutar para que se resolva. Já vislumbramos aqui uma janela talvez, mas vamos ver”, adiantou. Para o executivo, a resolução do problema é importante não apenas para garantir melhores condições de segurança aos utilizadores, mas também para integrar o Campo do Pião numa estratégia desportiva mais ampla para o concelho.