Clube de Natação de Torres Novas conquista cinco pódios no Torneio de Aniversário do Sport Algés e Dafundo

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve em destaque no Torneio do 111º Aniversário do Sport Algés e Dafundo (SAD), realizado a 20 de Junho nas piscinas do histórico clube lisboeta, alcançando lugares de pódio em cinco das oito categorias em disputa.

Ao longo da competição, os atletas Rodrigo Alegria, Laura Correia e Rita Valentim conquistaram o segundo lugar nas respectivas categorias, enquanto Duarte Mendes e Clara Correia terminaram na terceira posição, contribuindo para uma prestação de elevado nível da equipa torrejana. O CNTN alcançou ainda o segundo lugar na única equipa estafeta do clube a participar na competição, através do quarteto composto por Clara Madureira, Duarte Mendes, Rita Valentim e Salvador Vieira. Além dos resultados de pódio, a participação ficou marcada pelos bons desempenhos de Juliana Monteiro, Margarida Formigo, Carolina Lopes e Bruno Lopes, numa competição em que vários atletas conseguiram melhorar as suas marcas pessoais.

A equipa prossegue agora a preparação para os próximos compromissos da época, que incluem o Campeonato da Europa de Juniores, os Campeonatos Distritais e os Campeonatos Nacionais, provas que irão encerrar a temporada 2025/2026.