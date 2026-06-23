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Desporto | 23-06-2026 12:00

Inês Rico é campeã nacional de triatlo de distância olímpica

Inês Rico é campeã nacional de triatlo de distância olímpica
FOTO - CNTN
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Atleta do Clube de Natação de Torres Novas já se tinha sagradi campeã nacional em distância sprint, em Maio deste ano.

A atleta do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN), Inês Rico, sagrou-se campeã nacional de triatlo de distância olímpica, juntando esse título ao de campeã nacional em distância sprint alcançado em Maio deste ano. Catarina Santos, também do CNTN, subiu ao 3ºlugar do pódio de elites, sagrando-se também campeã nacional de distância olímpica no escalão de juniores, tal como já havia acontecido na distância sprint no passado mês de Maio.
Na prova de elites masculinas, o clube torrejano contou com 2 atletas dentro do top 10. Vasco Canadas alcançou o 4º lugar e Francisco Carvalho terminou na 8ª posição, sendo o 2ºjunior a cortar a meta na prova do Campeonato Nacional Individual de Triatlo em distância olímpica, que se realizou em Coimbra. No nacional de grupos de idade, Ana Ramos venceu a prova feminina, enquanto Adriano Correia subiu ao pódio no 3º lugar, em masculinos.

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